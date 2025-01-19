Muş Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Desteği

Muş Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Desteği

Muş'taki gençlik merkezleri, Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirerek kaynağa destek oldu.

19.01.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri personel ve gönüllüleri, kış mevsimi nedeniyle kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kentte spor, kültür-sanat çalışmalarının yanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gençlere ve çocuklara yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kış mevsimi dolayısıyla kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.

"Bir Damla Kan Bin Damla Umut" temasıyla Muş Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler Kızılay tarafından eski hükümet konağı önünde kurulan kan bağışı noktasına gelerek kan bağışında bulundular.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin örnek bir projeye imza attıklarını belirterek, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde bulunan tüm tesislerimizde çocuk ve gençlerimize spordan sanata eğitimler veriyoruz. Bunun yanında gençlik merkezlerimiz tarafından da sosyal sorumluluk projeleri ile yine çocuk ve gençlerimize örnek oluyoruz. Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan gençlik merkezleri üzerinden gençliğe yönelik olarak yürütülen 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi toplumun her kesiminde uygulanıyor. Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardımlaşma gibi toplumun geliştirmesi amaçlanan projeler ile gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz her alanda faaliyet gösteriyor. Son olarak ise kış mevsimi ile kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Zaten 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi de gençlerin yapmış oldukları iyiliklerle topluma örnek olmalarını kapsıyor. Bu iyilikler, insana, çevreye, hayvana yani yaşamın her alanında yardıma ihtiyaç duyanlara ulaşarak toplumda da bu bilincin oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında daha önce de birçok alanda çok fazla etkinlik yaparak örnek davranışa imza attılar" dedi.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Zülküf Talay ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini belirterek vatandaşların kan bağışı kampanyasına katılması için öncü olduklarını belirtti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kızılay, Gençlik, Sağlık, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
17:50 İsrail’in ’Generaller Planı’nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
15:47 İsrail’in ateşkesi onaylaması sonrası ABD’ basınından olay iddia İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia
15:39 Reza Zarrab’ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
15:21 Gökhan Özoğuz’dan O Ses Türkiye paylaşımı ’’Melike Şahin katılınca ben...’’ Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! ''Melike Şahin katılınca ben...''
15:14 Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:55 Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:50 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Selahattin Baki’nin takımına gidiyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Selahattin Baki'nin takımına gidiyor
14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 22:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.