Muş Kaymakamı ADEM\'i Ziyaret Etti

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Aile Destek ve Eğitimi Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ADEM'deki kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Koşansu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte burada el emeği ürünlerini inceleyerek usta öğreticilerden bilgi aldı. Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Aile Destek ve Eğitimi Merkezinde (ADEM) 20 usta öğreticisi ve 46 kursla 660 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

ADEM ziyareti sırasında kursiyerlerle yakından ilgilenen Kaymakam Koşansu, onların el emeği ürünlerini beğenerek, ürettikleri ürünlerin kalitesinden ve çeşitliliğinden etkilendiğini söyledi. Koşansu, "Diğer kaymakam arkadaşlarımız güzel bir çalışma içine girmişler, inşallah bizde devamını getireceğiz. Kamu yararına olan her şeye destek vereceğiz. Bulanık halkı da buna sahip çıkacak" dedi.

Kursiyerlerle yapılan sohbetlerde merkezin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Koşansu, merkezin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gereken talimatları vererek el işi ürünlerini yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırmak için destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - MUŞ