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Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği - Son Dakika

Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği

14.12.2021 18:01

Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çocuk Sinema Günleri' projesi kapsamında eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturuyor.

Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çocuk Sinema Günleri' projesi kapsamında eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, kentteki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere sinema etkinliği düzenlemeye devam ediyor. Öğrencileri okullardan alan polisler, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü girişinde onlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Daha sonra emniyet binası gezdirilen çocuklara, eğlenceli filmler izletilerek unutamayacakları bir gün yaşatılıyor. Filmin ardından tarihi Murat Köprüsü'ne götürülen çocuklar, burada polislerle hem gezerek çevreyi tanıyor hem de birlikte yemek yiyip sohbet etme fırsatı yakalıyor.

"Valimize ve emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz"

Unutamayacakları bir gün geçiren çocuklar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok güzel bir gündü. Emniyeti çok merak ediyordum görmüş oldum. Film izledik, Murat Köprüsü'ne gelip yemek yedik, çok güzel bir gün geçirdik. Valimize ve emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Polis ağabeylerimiz bizim için çok uğraştılar. Bunlar bizim için bir anı" ifadelerini kullandılar.

Çocuklar, eğlenceli gezinin ardından polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde okullarına geri götürülüyor.

Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği
Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği
Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği
Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği

Emniyet Müdürlüğü, Sinema, Polis, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği - Son Dakika


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