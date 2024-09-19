Gaziler Günü'nde İstiklal Marşı Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Gaziler Günü'nde İstiklal Marşı Tepkisi

Muş'ta "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında çeşitli programlar düzenlenirken, çelenk sunma törenine katılan DEM Parti'li Belediye Başkan Vekili Tuba Sayılgan'ın İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.

19.09.2024 17:38
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Muş'ta "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında çeşitli programlar düzenlenirken, çelenk sunma törenine katılan DEM Parti'li Belediye Başkan Vekili Tuba Sayılgan'ın İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.

Günün ilk programı Garnizon Şehitliği'nde gerçekleşti. Burada Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda, protokol üyeleri ve gaziler, şehitler anısına mezarlara karanfiller bıraktı. Duygusal anların yaşandığı bu törenden sonra PTT Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Kent Meydanı'na kadar "19 Eylül Gaziler Günü ve Kahramanlar Yürüyüşü" düzenledi. Yapılan yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ise Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Ayrıca "19 Eylül Gaziler Günü" programına katılan DEM Parti'li Belediye Başkan Vekili Tuba Sayılgan'ın İstiklal Marşı'na eşlik etmediği anlar kameralara yansıdı.

Burada bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, 1071'de Malazgirt Savaşı'yla yurt edinen bu topraklarda 7 cihana hükmeden dünyanın en büyük imparatorluklardan bir tanesinin bu topraklarda kurulduğunu belirterek, "Bin yıldan fazla bir süredir bu topraklarda daima mazlumun yanında, zalimin karşısında, büyük bir devlet geleneğiyle varlığımızı devam ettirmişiz. Tabii bu süreç öyle konuşulduğu kadar kolay olmamış. Bulunduğumuz coğrafya, hele mensup olduğumuz dinin de en büyük temsilcisi olarak en güçlü devleti, ordusu olarak da her daim tehditlere maruz kalmışız. Nitekim yakın yüzyılımıza baktığımız zaman Çanakkale'yle Kurtuluş Savaşı'yla bu aziz vatanımızın parçalanma aşamasından çekmişiz, tekrar birliğimizi, beraberliğimizi sağlamışız, cumhuriyeti ilan etmişiz, kardeşçe yaşamımızı sürdürürken ve hızlı bir şekilde de gelişirken yine bahsetmiş olduğumuz dış güçlerin sürekli saldırılarına maruz kalmışız" dedi.

Devletin yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla da karşı karşıya olduğunu hatırlatan Vali Çakır, "Bu uğurda aziz milletimiz nasıl Kurtuluş Savaşı'nda, Malazgirt'te ve birçok varlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı dalgalandırmak için verdiğimiz uğraşlar, savaşlar gibi bu süreç zarfında da aziz milletimiz birçok şehitler vermiş, gaziler vermiş. Şu an aramızda da bu kahraman gazilerimizin yüzlercesi bulunuyor. Devlet onlara, aziz şehitlerimizle beraber nerede görev verdiyse hiç tereddüt etmeden koşarak gitmişler, aynı kurşunu yemişler ya da aynı tehlikeye maruz kalmışlar. Allah onları sevdiklerine bağışlamış, onlar şu an aramızdalar. Nerede bir gazi varsa, nerede bir şehit ailesi varsa hepsi bizim baş tacı ve onların biz hizmetkarıyız. Başta Cumhurbaşkanımızın dediği gibi onların her talepleri başımızın üzerindedir. Bunun yanı sıra bir insanın hayatı boyunca taşıyabileceği ve gelecek kuşaklara da aktarabileceği en büyük onurlardan bir tanesi de bu gazilik beratı ve şehit ya da şehit yakınlığı unvanıdır. O yüzden bu çok sorumluluk gerektiren, hem bu camianın dışında bizlere çok büyük bir saygı ve hürmet zorunluluğu gerektiren, hem de siz bu unvanı taşıyan kişilere ve ailelere de bu manevi duruma azami derece dikkat edilen bir unvandır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çakır makamında gazileri kabul ederek onlarla bir süre sohbet etti. Etkinlik kapsamında jandarma sosyal tesislerinde gaziler ve şehit yakınları onuruna da yemek verildi. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gazilere yönelik düzenlenen "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla Spor Etkinlikleri" ile sona erdi.

Etkinliklere Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Kıdemli Albay Cüneyt Balaban, Belediye Başkan Vekili Tuba Sayılgan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, 49'uncu Motorlu Tugay Komutan Yardımcısı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziler Günü'nde İstiklal Marşı Tepkisi - Son Dakika

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