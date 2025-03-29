Muş'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu - Son Dakika
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Muş'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Muş\'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Muş'un Bulanık ilçesinde husumetli aileler, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştı.

29.03.2025 15:29
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Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Karaburun köyünde aralarında husumet bulunan aileler, kanaat önderi Faruk Kılınç, Abdullah Kandemir ve Bulanık Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş'ın çabalarıyla barıştılar. Yaklaşık 20 gün önce kız kaçırma meselesi yüzünden yaşanan tartışmaya akrabaların da müdahil olmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle Matur, Başak ve Namaz aileleri arasında husumet başladı. Üç aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Kanaat Önderi Faruk Kılınç, husumetli olan Matur, Başak ve Namaz Aytar ailelerinin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mübarek bayram arifesinde bir küslüğe son vermek, aradaki husumeti sona erdirip barışmak Allah katında büyük sevaplara vesile olur. İnsanlar arasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Gönül isterdi ki; bu tür sıkıntılar hiç yaşanmasa, ama mesele insanın nefsine yenilmemesi ve araya nifak tohumları ekmek isteyenlere izin verilmemesidir. Barışa evet dediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan Kandemir ve Bulanık Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş ise husumetin kan davasına dönüşmeden sonlandırılmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, barışmayı kabul eden taraflara teşekkür etti.

Bektaş, "İyiliğin sözünü ve güzelliğin sesini dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Aile büyükleri ailelerini idare etmek, kontrol altına almak için var. Gençler hata yapabilir. Ama gençlerin hata yapmasını önleyecek olan sizlersiniz. Her şey güzellikle olur. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu barışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Programda, Kuran-ı Kerim okunması ve Kur'an-ı Kerim'in altında geçen taraflar, el sıkışarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söylediler. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu - Son Dakika

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