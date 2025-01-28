Muş'ta Balık Ekmek Keyfi - Son Dakika
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Muş'ta Balık Ekmek Keyfi

Muş\'ta Balık Ekmek Keyfi

Muş'ta sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar Kalehan Barajı'nda piknik yaparak balık ekmek yedi.

28.01.2025 10:55
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Muş'ta sıcak havayı fırsat bilerek Kalehan Barajı kenarında piknik yapan vatandaşlar balık ekmek keyfi yaşadı.

Muş'ta, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar, Kalehan Barajı'nda piknik yaparak balık ekmek keyfi yaptı. Ulukaya köyünde bulunan Kalehan Barajı, sıcak havanın etkisiyle piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Bir grup arkadaş, güzel havanın tadını çıkararak doğayla iç içe zaman geçirirken, balık ekmek keyfi yapmayı da ihmal etmediler. Kalehan Barajı'nda balıkçıların ağlarına takılan balıkları satın alarak odun ateşinde pişiren vatandaşlar, sohbet ederek güzel bir gün geçirdi.

Doğa ile iç içe piknik yaparak arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade eden Mehmet Çelebi, "Her hafta sonu ya da hafta içi fırsat buldukça, havanın güzelliğinden faydalanmak için buraya geliyoruz. Burada barajdan balık tutanlardan taze taze balık alıp pişiriyoruz. Arkadaşlarla burada sürekli piknik yapmaya geliyoruz. Balığın tadı burada suyun başında bir başka güzel oluyor. Evde balık yapınca burada yaptığımız kadar güzel olmuyor. Elimizden geldiğince balığımızı burada alıp pişirip yiyoruz" dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsata çevirdiklerini söyleyen Habil Çiçek de, "Şu an baraj kıyısına geldik. Balıkçılar barajı kooperatiften kiralamışlar, balık tutup satıyorlar. Burada piknik yapmaya gelenlere balık satıyorlar. Bizde arkadaşlarla buraya piknik yapmaya geldik. Balıkçılardan taze taze balık aldık. Normalde bu vakitlerde Muş'ta hava baya soğuk ve karlı olurdu. Ama şu an çok güzel bir hava var. Yağış oluyor ama kar yerde kalmıyor pek. Havanın güzelliğini değerlendiriyoruz. Arkadaşlarla, akrabalarla gelip piknik yapıyoruz, güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Balık Ekmek Keyfi - Son Dakika

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