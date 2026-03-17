Muş\'ta Çocuklara Bayram Sevinci

Bingöl merkezli Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, yıl boyunca yürüttükleri yardım çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 10 bin çocuğa ulaşarak bot, mont, kırtasiye, bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıttı. Dernek gönüllüleri, Muş'un uzak köylerinde yaşayan yaklaşık bin çocuğa da bayramlık kıyafet, bayram şekeri ve alışveriş kartı ulaştırdı.

Bayram öncesinde Muş'un kırsal ve ulaşımı zor köylerine giden dernek gönüllüleri, burada yaşayan yaklaşık bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken gönüllüler ayrıca ailelerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için alışveriş kartı da dağıttı.

Dernek gönüllüsü Birgül Çelik Kıyagan, çocuklara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini ifade etti.

Kıyagan, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşarak onların bayram sevincine ortak olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Almanya'dan geliyorum, Hayır Kapısı Derneği gönüllüsüyüm. Türkiye genelinde çocuklar için bayramlık topladık, 10 bin çocuğa yardım etmek amacıyla. Şu anda da Muş'tayız. Çocukları sevindirmek için bayramlıkları dağıttık. Çocuklar çok sevindi, gerçekten çok mutlu oldular. Biz de onları öyle görünce çok mutlu olduk. Hayır verenlerden Allah razı olsun. Şu anda Muş'tayız, bin çocuğa bayramlık aldık, dağıttık ve onları sevindirdik" dedi.

Bayramlığını alan Hayrünisa Erdoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek bayramda bol bol şeker toplayacağını söyledi.

Köylerine gelerek kendilerine çeşitli hediyeler veren dernek gönüllülerine teşekkür eden Elif Mendeş de bayramlık elbiseler için çok mutlu olduğunu ifade etti. - MUŞ