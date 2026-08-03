Muş'ta Döner Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Döner Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor

Muş\'ta Döner Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor
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Muş'ta yüksek sıcaklık, döner ustalarının çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Hava 60 dereceyi buluyor.

Muş'ta etkisini artıran sıcak hava, döner ustalarının çalışma şartlarını daha da ağırlaştırdı. Hava sıcaklığının yanı sıra döner ocağının karşısında çalışan ustalar, gün boyunca 60 dereceyi bulan sıcaklıkta mesailerini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, döner ocağının karşısında çalışan ustalar gün boyunca yaklaşık 60 dereceyi bulan sıcaklık altında mesai yapıyor. Kentte yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte özellikle döner ustaları hem yüksek hava sıcaklığı hem de döner ocağından yayılan yoğun ısıyla mücadele ediyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ustalar, gün boyunca ateşin başından ayrılmadan müşterilere hizmet veriyor. Yaz aylarında çalışma şartlarının oldukça ağırlaştığını dile getiren Döner Ustası Şahin Erdem, döner ocağının karşısında hissedilen sıcaklığın 60 dereceyi bulduğunu belirterek, buna rağmen mesleklerini severek yaptıklarını söyledi. Usta Erdem, "Yaklaşık 20 yıldır döner ustası olarak çalışıyorum. Şu an nereden baksanız 50-60 derece sıcaklıkta döner kesiyoruz. Buna rağmen hiçbir zaman hizmetten taviz vermedik. Amacımız müşterimizi memnun etmek. Bizim için en önemli şeylerden biri de bu. Mesela bugün gelen müşterimiz, yarın misafiriyle birlikte tekrar geliyorsa demek ki biz kazanmışız. Havalar gerçekten çok sıcak. Büyük zorluk çekiyoruz ama mecburen bu sıcaklara katlanacağız. Bu işin yazı da zor, kışı da zor ama yaz aylarında daha fazla zorluk yaşıyoruz. Diğer meslektaşlarıma da şunu söylemek istiyorum; bu sıcaklarda limonlu su ya da limonlu çay gibi içecekler de tercih edebilirler. Biz de bu zorluğu yaşayarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Muş, Son Dakika

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