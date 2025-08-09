Muş\'ta Düğün Coşkusu

Muş şehir merkezinde gerçekleştirilen bir düğünde, damadın sağdıcı ayağındaki alçıya rağmen halaya katılarak unutulmaz anlara imza attı.

Damadın en yakın arkadaşı olan sağdıç, kına gecesinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kırılan ayağı alçıya alındı. Ancak bu durum, düğün gecesinde eğlenceye katılmasına engel olmadı. Düğün alanında arkadaşlarının desteğiyle halay halkasına dahil olan sağdıç, alçılı ayağıyla ritme ayak uydurarak uzun süre halay çekti.

Görüntüler düğüne katılan davetlilerin beğenisini toplarken, sağdıcın azmi ve coşkusuyla düğüne renk kattığı yorumları yapıldı. Düğün sahibi aile, bu anlamlı jestin davetliler tarafından büyük takdir gördüğünü belirtti. - MUŞ