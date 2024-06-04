Muş'ta Filistin'e Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki için Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde bir araya gelen bir grup şehir turu atıp Filistin'e destek verdi.

Muş Bisiklet Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Muşlular, Filistin'de saldırıların başladığı ilk anlardan itibaren çeşitli yöntemlerle İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü. Gazze'de yaşan insanlık suçuna dikkat çekmek isteyen bir grup bisikletçi pedal çevirerek, Lale Vadisinden Kent Meydanına ulaştı. Burada Filistin bayrağı açan grup bayrak etrafından tur attıktan sonra sesiz bir şekilde dağıldılar.

Yaklaşık 8 aydır Filistin'de süren İsrail zulmünü kınamak için bir araya geldiklerini belirten Dernek Başkanı Mehmet Sezgin, "Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Muş Bisiklet Derneği olarak yaklaşık 8 aydır Filistin'de süren İsrail zulmünü kınamak için toplandık. Bu gün kısa bir etkinlik ile tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. Filistin'de kadınlara çocuklara karşı olan bu zulmün karşısında olduğumuz için bu tepkileri eriyoruz. Bu gün burada bu tepkiyi büyüterek tüm dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Dernek üyelerinden Rabia Yıldız ise, "Bu gün Dünya Bisiklet Günü bizde burada Filistin için bir araya geldik. İsrailliler 7 Ekimden bu yana Filistin'de ki insanlara yapmadıklarını bırakmadılar. Evlerinden ettiler, yurtlarından ettiler. Bütün insanları soykırımla beraber yok ediyorlar. Bizde bu katliama karşı bir anne olarak bende buradayım. Biz kesinlikle bu soykırımı lanetliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ