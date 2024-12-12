Muş'ta Gazze İçin Camide Birlik Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş'ta Gazze İçin Camide Birlik Programı

Muş\'ta Gazze İçin Camide Birlik Programı

Muş İl Müftülüğü, Gazze'ye destek amaçlı programda dualar edip birlik mesajları verdi.

12.12.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Müftülüğü, "Cuma Günü Ailecek Camideyiz, Gazze'yi Unutmuyoruz" programı düzenledi.

Muş İl Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde "Cuma Günü Ailecek Camideyiz, Gazze'yi Unutmuyoruz" sloganıyla program düzenlendi. Programda, Yasin-i Şerif okundu ve ardından hatim duası yapıldı. Programa yoğun katılım sağlanırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Programda konuşan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, birlik ve dayanışma mesajları vererek, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekti. Müftü Demir, "Bugün burada hem ailelerimizi camiye getirerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, hem de Gazze'de yaşanan acılara duyarsız kalmadığımızı göstermek için toplandık. Gazze'deki kardeşlerimiz zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verirken, bizlere düşen en önemli görev dua etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bugün burada yapılan duaların, okunan Yasin-i Şerif'in Gazze'deki mazlumlara bir nebze olsun destek olması en büyük temennimizdir. Rabbim, tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğini daim kılsın ve mazlum coğrafyalarımıza yardım eylesin" dedi.

Programa çocukların yoğun katılımı ise dikkat çekti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Dünya, Müftü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Gazze İçin Camide Birlik Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 21:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Gazze İçin Camide Birlik Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.