Muş\'ta Gençlere Uyuşturucu ile Mücadele Desteği

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl öncülüğünde yürütülen "Gençliğine İyi Bak-2" projesi kapsamında gençlerin eğitim ve sporla iç içe vakit geçirebileceği "Bilgisayar Destekli Eğitim Sınıfı ve Spor Salonu" hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı ve Muş Valiliği'nin destekleriyle Muratpaşa Mahallesi'nde tahsis edilen binada kurulan merkez, düzenlenen törenle açıldı. Eğitim sınıfı ve spor salonunun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Açılış töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Devletimiz için, milletimiz için, gençliğimiz için ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. Biz size destek için buradayız. Muş'a gediğim günden beri bütün arkadaşlarımla beraber uyuşturucu ile madde başta olmak üzere diğer her türlü bağımlılıkla mücadelede, her türlü kişi, kurum, kuruluşlara elimizden gelen katkıyı vermek için biz de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Onların çalışmalarını çok önemsiyoruz. Devlet olarak gençlerimizi korumak bizim görevimiz. Konuyla ilgili sağlık il müdürlüğümüz var, aile bakanlığımızın ilgili birimleri var, kamu kurumlarımız var ama her zaman söylüyorum her türlü devlet politikasının başarıya ulaşması için olmazsa olmaz şart bu konuda gönüllü katkısı, vatandaşımızın desteği ve inancıdır. Bunu sağlayamazsak sadece kamu zoruyla, kamu gücüyle bunu yapabilmemiz zor. Ama ne zaman ki vatandaşımızın desteğini, güvenini alırız, onların bu işlere doğrudan katıldığını sağlarız işte o zaman daha başarılı oluruz. Söz konusu olan uyuşturucu ise tartışmasız zaten. Bu konuda vatandaşlarımızın aynen bu dernekte olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızın toplumda vatandaşla iç içe yaşayan öğretmenlerimiz, imamlarımız, her alandaki kamu görevlilerimizin aktif bir çabası gerekiyor. Bu konu öyle bir konu ki, aman benim çocuğum değil, benim akrabam değil, benim komşum değil böyle bir lüksümüz yok. Bu toplumumuzun, geleceğimizin ortak bir tehdidi ve kabusudur. Bundan gençlerimizi korumamız ve uzak tutmamız lazım. Bu konuda da çalışan bu tür kuruluşlarımıza her türlü tedbiri sonuna kadar vermemiz lazım" dedi.

Vali Çakır, "Gençliğe İyi Bak-2 Projesi'ne 450 bin lira civarında İçişleri Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşları, Genel Müdürlüğümüzün proje desteği var. Burası onların bir limanı gibi. Çünkü madde bağımlısı ya da bu konuda mücadele vermiş, başarmış dahi olsa bu insanlar sosyal ilişkilerinde biraz sorun yaşıyorlar. Dışarıya çok rahat girip çıkamıyorlar. O yüzden onlara burası bir liman gibi diyoruz. Biz de istiyoruz ki onlar burada bir araya gelsinler, sosyalleşsinler. Bu konuda benzer sıkıntıları olan arkadaşlarını buraya yönlendirsinler. Burası bir okul gibi donatılmış. Oyun üniteleri kurulu, bilgisayar laboratuvarları var. Aynen bir kafede oturuyormuş gibi çayını, kahvesini içer. Yemek desteği de sunuyorlar. Yani buraya gelen insan bir kuruş para harcamadan sosyal faaliyetlerde bulunabiliyor. O yüzden biz de bu konudaki desteğimizi, sevgimizi göstermek için burada olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Tekrar altını çiziyorum ama sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin, sokakta vatandaşımızla iç içe yaşayan, burada doğmuş, burada büyümüş insanların bu tür çalışmalara destek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bütün kurumlarla iş birliği içerisinde uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirten Çakır, "Daha da güçlenerek, daha da yoğun çalışarak hiçbir vatandaşımız 'haberimiz yoktu böyle bir konudan' demesin diye de gece gündüz çalışacağız. Kamu kurumlarımızda gönüllüler ordusu oluşturduk. Onlara eğitimler verdik. Bununla alakalı Yeşilay'ımızın özellikle bu sene çok yoğun bir çalışması olacak. Emniyetimizin, jandarmamızın 'En İyi Anne Uygulaması' ve diğer bilinçlendirme faaliyetlerinde zaten Muş olarak çok önlerdeyiz. Yılmadan tekrar tekrar bunu yapacağız ki vatandaşlarımız bu konudaki kırmızı uyarı ışığını gördüğü zaman bizlere haber versin, biz de müdahalemize başlayalım. Alparslan Bey'in ve derneğinin bu konudaki görevi, bu vatandaşlarımızın devletimizin imkanları ile buluşmasını sağlamak, onları tespit etme. Artı yine bu süreçte vatandaşlarımızın tedavisi konusunda da tamamiyle gönüllülük esastır. Zaten gönüllülük olmazsa olmaz. Bizim için önemli olan hem kamu, hem özel kurumların burada uyum içerisinde çalışması. Bunu da güzel bir şekilde başarıyoruz. Ben bu konuda bütün annelere, babalara sesleniyorum. Sizler de mücadeleyi bırakmayın. Hem siz hem de devlet olarak bizler üzerimize düşen görevi yapmak için gece gündüz mesai harcıyoruz. İnşallah bu çocukları, gençleri uyuşturucu illetinden kurtaracağız. Yavrularımızın, gençlerimizin buraya mahküm olmaması için, bunun kurbanı olmaması için de gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu.

Açılışa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alboğa, Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ