Muş\'ta Gönüllüler Köy Okullarında Mutluluk Dağıtıyor

Yerel

Muş'ta faaliyet gösteren "Elden Ele Mutluluk" adlı gönüllü ekibi, her hafta ziyaret ettikleri farklı köy okullarında hediyeler dağıtarak, çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Muş'ta bir araya gelerek "Elden Ele Mutluluk" topluluğunu oluşturan gönüllüler, köy okullarında okuyan çocuklara mutluluk dağıtıyor. Her hafta farklı köy okullarını ziyaret eden ekip, çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp onlarla çeşitli oyunlar oynuyor. Özellikle soğuk havalarda çocuklara bot, mont gibi giyim eşyaları dağıtarak onların yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen gönüllüler, ayrıca okullarda pasta kesme etkinlikleri gibi aktiviteler düzenleyerek çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçlıyor. Muş'ta yaklaşık 40 bin öğrenciye ulaşan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan etkinlikler hakkında konuşan gönüllü gençlerden Ömer Varlık, "Çalışmalarımız sadece hediyelerle sınırlı değil. Asıl amacımız çocukların yüzlerine bir parça mutluluk yerleştirmek ve onlara umut vermek. Bizler Elden Ele Mutluluk ekibi olarak bu işi 6 yıldır gönüllü olarak yapıyoruz. Bu 6 yıl içinde 40 bin çocuğa ulaştık. Bizler bu işi tamamen gönüllü olarak kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bazen hayırsever insanlarımız bize destek oluyorlar. Bazen de biz kendi imkanlarımız ile tüm köylerdeki çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız tüm çocukların mutlu olmasıdır. Elden Ele Mutluluk ekibinin yaptığı bu özverili çalışma, sadece bir grup çocuğa değil, aynı zamanda topluma da ilham kaynağı oluyor. Dayanışma ve sevgi temelli bu faaliyetler, toplumun sosyal dokusunu güçlendirerek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi. - MUŞ