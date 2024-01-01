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Muş'ta güvenlik güçleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi - Son Dakika
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Muş'ta güvenlik güçleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

Muş'ta güvenlik güçleri, dondurucu soğuğa rağmen kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yıla elleri tetikte girdi.

Muş\'ta güvenlik güçleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi
01.01.2024 - 00:18,
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Muş'ta güvenlik güçleri, kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yılı görev başında karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılda kaçakçılara, suçlulara ve terör örgütü mensuplarına geçit vermemek için kent genelinde uygulama yaptı.

Üs bölgelerinde görev yapan jandarma ekipleri, soğuk havaya rağmen yeni yıla görevleri başında girdi.

Muş Valisi Avni Çakır, Şenyayla bölgesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesini ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Muş Alparslan Üniversitesi önünde uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne geçen Çakır, Polis Uygulama Noktasında görevli polislere de tatlı ikramında bulundu.

Çakır, gazetecilere, Muş- Diyarbakır yolundaki üs bölgesinde görev yapan kahraman komandolarla bir araya geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin üstün görev anlayışı sayesinde hem bölgenin hem de yurdun huzur içinde olduğunu belirten Çakır, "İnşallah bu huzur ortamı artarak devam edecek. Güvenlik güçlerimizin üstün görev anlayışı sayesinde terör bölgeden tamamen temizlendi. Bundan sonra da bölgemize terörün yerleşmelerine aslanlar izin vermeyecek. Muş her zaman için bir güvenlik şehri olmuştur. Bu aziz kahramanlarımız sayesinde bizler evlerimizde sıcacık yuvalarımızda huzur içindeyiz. Onlar üs bölgelerinde, yurdun hudut boylarında milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz görev yapıyorlar."

Vali Çakır'a ziyaretinde İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti.

Kaynak: İHA
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