Muş\'ta İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Kurganlı köyünde iki aile arasındaki husumet, Kanaat Önderi Faruk Kılınç'ın yoğun çabalarıyla barışla sonuçlandı.

Bulanık'a bağlı Kurganlı köyünde yaşayan Bingöl ve Ateş aileleri arasından yaklaşık bir yıl önce arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada her iki aileden de birçok kişi yaralanmıştı. Husumetin son bulması için devreye giren kanaat önderleri ve Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ateş'in çabaları barışla son buldu. Barış töreninde konuşan Kanaat Önderi Faruk Kılınç, barışın her zaman savaştan iyi olduğuna vurgu yaparak birlik mesajı verdi. Kılınç, "İçinde bulunduğumuz bu coğrafyanın şu an ihtiyacı olan barış için herkes elinden geleni yaparak bu topraklara barışın gelmesi için çabalıyor. Bizlerde bugün burada Bingöl ve Ateş aileleri arasındaki husumeti değerli kanaat önderlerimizin, büyüklerimizin ve Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ataş'ın yardımı ile barışla taçlandırdık. Bu barışa vesile olan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum, umarım bir daha buna benzer olaylar meydana gelmez" dedi.

Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ataş ise "Bir yıl önce istenmeyen bir olay yaşandı. Bu husumet bugün barış ile sonuçlandı. Katılan bütün misafirlere, kanaat önderlerimize, büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından tören, Bulanık'ta bir lokantada verilen barış yemeği ile son buldu. - MUŞ