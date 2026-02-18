Muş\'ta İlk Teravih Namazı Kılındı

Muş'un Hasköy ilçesinde, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilçe genelinde vatandaşlar camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan cemaat, akşam saatlerinden itibaren camileri doldurarak ilk teravih namazını eda etti. Sayanlar Mahallesi'nde bulunan Kul Zühdü Camii'nde teravih namazı öncesi cami imamı tarafından Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi. Vaazda, Ramazan ayının teravih ve mukabelelerle ihya edileceği vurgulandı. - MUŞ