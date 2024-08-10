Muş'ta Kırköy Belediyesi tarafından çamurlu ve tozlu yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor

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Çamurlu ve tozlu yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor

MUŞ - Muş'un Kırköy Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları çerçevesinde mahalle yollarına kilitli parke taşı döşendi.

Daha modern ve yaşanılabilir bir belde için tüm imkanlarını kullanan Kırköy Belediyesi, kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşları çamurlu yollardan kurtarıyor. Kültür Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, vatandaşın yoğun olarak kullandığı tüm mahallelerdeki ana caddelere sırasıyla kilitli parke taşı döşeyeceklerini belirtti. Belde halkına hizmet etmeyi kendine görev edindiğini ifade eden Başkan Yaktı, "Beş yıl içerisinde neler yapabileceğimle ilgili kapsamlı bir program yaptım. Bu program dahilinde inşallah beş yıl içericisinde Kırköy'e 50 bin metrekare parke taşı döşemeyi düşünüyorum. Göreve yeni 4 aydır başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sağlamış olduğumuz 2 milyon 500 bin TL ile parke yapma çalışmalarına devam ediyoruz. Beldemizin en alt mahallesi olan Kültür Mahallesi'nden başlayıp Düz Mahallesi, Yeni Mahalle, Bahçelievler Mahallesi'nde de parke taşı döşemeleri yaparak Allah'ın izniyle belde içerisinde çamurlu hiçbir yol bırakmayacağız. Çünkü seçmenlerimize ve halkımıza öyle taahhütte bulunduk, onlar da bana güvendiler. Ben de onlara güveniyorum ve onların hizmetindeyiz" dedi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte çocukların rahatlıkla okula gidebileceğini söyleyen Yaktı, "Bu parke çalışmalarının amacı çocuklarımız okula gidiyor, sağlık ocağına gidiyorlar, sabahleyin erken kalkıp işlerine gidiyorlar. Bunun yağmuru var, çamuru var, karı var, yarın öbür gün bu tabiat olayları olduğu zaman, kar kış olduğu zaman en azından çocuklarımız ayakları çamura değmeden patilerini giyerek tertemiz okula gidebilmeleri gerekmektedir. Biz de onların daha rahat işlerine, okullarına, sağlık ocağına gitmelerini sağlamak için böyle bir çalışma yaptık. Allah bizleri utandırmasın" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu söyleyen Selahattin Karakaya adlı vatandaş, "Bizim köy yollarında insanlar gezemiyorlardı, çocuklar rahat rahat okula gidip gelemiyorlardı. Şimdi her taraf parke taşıyla yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor. Çocukların okula daha da rahat gidip gelebilmeleri için çok güzel bir çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.