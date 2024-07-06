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Muş'ta Kızılağaç deresinde renkli görüntüler: Kadınlar halı yıkadı, çocuklar yüzdü

MUŞ - Muş'ta kadınlar kızılağaç deresinde ki sodalı suda halı yıkarken çocuklarda dere üzerinde oluşturdukları göletlerde yüzerek suyun tadını çıkardı.

Muş'ta yaz sıcakları kendini iyice hissettirdi. Kadınlar, sodalı suda halı yıkarken, çocuklar ise dere üzerinde oluşturdukları göletlerde yüzerek suyun tadını çıkarıyor. Geleneksel yöntemlerle halılarını yıkayan kadınlar, Kızılağaç Deresi'nin sodalı suyunun halıları temizlemede etkili olduğunu belirtiler. Çocuklar ise yaz tatilinin keyfini çıkarmak için dere kenarına gelerek kendi imkanlarıyla oluşturdukları göletlerde yüzüyorlar. Suya girip serinlemek, hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de onları yazın bunaltıcı sıcaklarından koruyor.

Halı yıkayan eşine yardım eden Erdal Taşıyan, geleneksel yöntemlerle halı yıkadıklarını söyleyerek, "Kızılağaç Beldesinde yaşıyorum. Çok güzel bir doğası var. Burada doğal ortamda halı yıkıyoruz. Biz burada halı yıkarken çocuklarda suda yüzerek günün tadını çıkarıyorlar. Günümüz burada çok güzel geçiyor. Hem gündelik işlerimizi yapıyoruz hem de piknik yapıyoruz" dedi.

Annesi halılarını yıkarken derede yüzerek serinleyen çocuklardan Eymen Taşıyan ise, "Annelerimiz geleneksek yöntemlerle halı yıkarken bizde burada yüzerek suyun keyfini çıkarıyoruz. Su çok güzel arkadaşlarımızla eğleniyoruz" dedi.