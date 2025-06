Muş\'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Yoğunlaşıyor

Kurban Bayramı öncesi Muş'ta terzilerde yoğunluk yaşanırken, son güne bırakılan hazırlıklar, terzileri gece yarılarına kadar mesai yapmaya zorluyor.

Muş'ta Kurban Bayramı öncesinde terzilerde yoğunluk yaşanıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yeni kıyafetlerini diktirmek isteyen vatandaşlar, terzilere akın etti. Bayram hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşlar, terzilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle çocuklarına özel kıyafet diktirmek isteyen ailelerin yoğun talebi nedeniyle kentteki birçok terzi, işlerini yetiştirebilmek için gece geç saatlere kadar çalışıyor.

"Her gece 2-3'e kadar çalışıyorum"

Yaklaşık 7-8 yıldır terzilik yaptığını belirten Mehdi Uygur, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Bayrama günler kala işlerin iyice arttığını belirten Uygur, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşıyoruz. İnsanlar son günlere bırakınca işler birikiyor. Yoğunluktan ötürü her gece 2-3'e kadar çalışıyorum. Müşterilerimizin işlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Doğu'da bu bayram k

kültürü hala yaşatılıyor. İnsanlar bayrama özel kıyafetler diktirmeye devam ediyor, bu da işlerimizi artırıyor" dedi.

"Her bayram özel, kıyafet geleneğini sürdürüyoruz"

Kıyafetlerini terziye getiren vatandaşlardan İlhami Zirek ise bayram alışverişinin ve yeni kıyafet geleneğinin önemine değinerek, "Terziye kıyafetlerimizi getirdik ama keşke daha önce getirseydik. Bayrama az kaldı, yoğunluk oluştu. Sağ olsun terzi arkadaşımız büyük çaba göstererek kıyafetlerimizi yetiştirdi. Pişman olmamak için vatandaşların kıyafetlerini daha erken getirmesi lazım. Eskiden babalarımız bize kıyafet alırdı, şimdi biz çocuklarımıza alıyoruz. Örf ve adetlerimizi sürdürüyoruz. Elbiselerimizi aldık, bayramda giyeceğiz inşallah. Her bayram bizim için özeldir" diye konuştu. - MUŞ