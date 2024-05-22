Muş\'ta lise öğrencilerine \'Vatan ve Kahraman Buluşmaları\' konferansı düzenlendi

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Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi kapsamında Muş'ta lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Muş Jandarma Komutanlığı, Muş Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin iş birliği ile lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler yaşadıklarını, hatıralarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Okulun konferans salonunda yapılan söyleşide öğrenciler merak ettikleri konularda katılımcılara soru yönelttiler.

Gerçekleşen konferans sonrasında açıklama yapan Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Saymanı Yusuf Olcan, "Milletimizin vatanımıza, bayrağımıza olan sevgisini daha da çoğaltmaya çalışıyoruz. Biz bu acıyı yaşadık başkalarının da yaşamasını istemiyoruz. Ben kendim zaten şehit çocuğuyum. Ben bu acıyı yaşadığım için bu duyguyu biliyorum. Benim yaşadığım bu duyguları başkalarının yaşamasını istemiyorum. Tek dileğim budur. Bu yüzden dolayı öğrencilerimizle buluştuk. Öğrencilerimizi, vatanımızı, milletimizi sevmeye ve vatanımızı, milletimizi bayrağını korumaya davet ettik" dedi.

Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Selen Toplu, her zaman vatanlarını korumak için hazır olduklarını ifade ederek, "Bugün gazi ve şehit aileleriyle tanıştık. Onlar bize soru sordu, biz onlara soru sorduk. Bize bunu dediler, vatanı ne kadar sevdiklerini, hiç korkmadan ne kadar savaştıklarını anlattılar. Çektikleri acıdan ve hani nasıl desem gazi olmaktan hiç de pişman değiller. Tekrar dünyaya gelseler, tekrar da aynı şeyi yapacaklarından eminim. Biz şu anda rahat rahat gezebiliyorsak, dolaşabiliyorsak, kesin onların sayesinde. Şunu demek istiyorum. Onlar nasıl cesurca gövdelerini siper etmekten korkmadılar. Bizim de ileride vatanımızı korumak için bunu yapmamız şart" ifadelerini kullandı.

Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerinden Meryema Dinçer, "Bugün Türkiye'nin kahramanlarıyla aynı bir ortamda bulundum. Gazilerimizle şehit çocuklarıyla konuştum. Onlarla konuşmak, onlarla bir sohbet içinde olmak gerçekten gurur vericidir. Onların o anki durumlarını, neleri hissettiklerini veya devletimizden nasıl bir yardım aldıklarını, bu bilgileri edindim. Gerçekten onların yerinde olmak istedim. Onlarla konuştuğumda kendimle gurur duydum, onlara sorular sordum. Kendimi çok mutlu hissettim o zaman" şeklinde konuştu.

Gazilerden ve şehit yakınlarında dinlediklerinden etkilendiklerini söyleyen öğrencilerden Berfin Mülayim, "Burada size tattığım duyguları söyleyeceğim. Bugün Türkiye'mizin gazilerini ve şehit yakınlarını burada kendi okulumuzda ağırladık. Onlara sorular sorduk. Onlar da bize duygularını falan anlattılar, neler yaşadıklarını anlattılar. Ben onlara tekrar dünyaya gelseniz gazi olmak ister misiniz diye sordum. Onlar da hiç düşünmeden tekrardan gazi olmayı isterdim dediler. Ben bu cevabı aldığımda gerçekten çok duygulandım. 26 tane ameliyat geçiren bir gazimiz vardı. Gerçekten o hiç düşünmeden tekrardan bu acıya katlanabilirim dedi. Ben bunun karşısında çok duygulandım" dedi. - MUŞ