Muş'ta Ramazan'ın ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yapıldı

19.02.2026 20:53
Muş Valiliği tarafından Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri bir araya geldi.

Muş Valiliği tarafından Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri aynı sofrada buluştu. Programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde hayata geçirilen "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında Muş'ta düzenlenen iftar programı, Muş Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerinin yoğun katılım gösterdiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda katılımcılar aynı sofrada oruç açtı. İftarın ardından İl Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edildi. Program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

Muş Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, devlet ve millet adına şehit aileleri ile kahraman gazilere şükranlarını sunarak, "Devletim ve milletim adına siz kıymetli şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Daha önce de pek çok kez bir araya geldik. Ancak hangi kelimeleri kullanırsak kullanalım, sizlerin vatan, millet ve bayrak uğruna yapmış olduğunuz fedakarlıkları anlatmaya hiçbir ifade yeterli olmaz. Evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi ve çocuklarınızı bu aziz vatana emanet ettiniz. Onlar, bu milletin birliği ve bu bayrağın ebediyen dalgalanması için canlarını ortaya koydular. Aramızda, yakın zamanda şehit düşen kahramanlarımızın aileleri ile gazilerimiz de bulunuyor. Milletim ve devletim adına hepinize bir kez daha minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Bu toprakların Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar büyük fedakarlıklarla vatan kılındığını belirten Çakır, "Bu aziz vatan; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar nice fedakarlıklarla vatan olmuştur. Bu toprakları bize yurt kılanların ortak bir gayesi vardı: Bu vatan bölünmesin, parçalanmasın; birlik ve beraberlik daim olsun. Yakın tarihimizde de birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler olmuştur. Çok ağır bedeller ödedik, çok sayıda şehit verdik ve birçok gazimiz oldu. Ancak Allah'a şükürler olsun ki bu millet, şehidine ve gazisine sahip çıkmış; devletine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Birliğimizi bozmaya çalışanlar, karşılarında sarsılmaz bir irade bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Vali Çakır, bugün gelinen noktada milletin bayrağının, kardeşliğinin ve milli beraberliğinin sağlam olduğunu belirterek, "Artık herkes şunu çok iyi bilmektedir; bu milletin bayrağı sağlamdır, kardeşliği sağlamdır, milli beraberliği sağlamdır. Bugün geldiğimiz noktada, geçmişte yaşanan acıları geride bırakacak; birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah yürütülen süreçlerin başarıya ulaşmasıyla birlikte, bu zor günleri tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

