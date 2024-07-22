Muş'ta şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 50 zam yapıldı

Muş\'ta şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 50 zam yapıldı

Muş Belediyesi tarafından yapılan yeni uygulama ile şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Minibüslerde tam bilet fiyatı 12 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 7,5 TL olarak belirlendi. Yeni tarife 22 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlandı ve vatandaşlar zam kararına tepki gösterdi. Ancak 65 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, şehit aileleri, gaziler ve aileleri için ulaşım ücretsiz olacak.

22.07.2024 19:26  Güncelleme: 19:41
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Muş'ta şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 50 zam yapıldı.

Muş Belediyesinin yaptığı yeni uygulamayla şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Minibüslere asılan ilanlarda şehir içi yolcu taşıma bedelinin tam bilet için 12 TL, öğrenci için ise 7,5 TL'ye çıkarıldığı belirtildi. 22 Temmuz tarihi itibarı ile yeni ücret tarifesi uygulanırken, vatandaşlar tam biletin 8 TL'den 12 TL'ye çıkartmasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Muş Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şehir içi dolmuşlarda bugün itibarı ile yeni tarife uygulandı. Öte yandan 65 yaş üzeri vatandaşlara, engelli, şehit ailelerine, gazi ve ailelerine ise ulaşım ücretsiz olacak. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika

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