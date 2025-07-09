Muş'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Muş'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması Başlatıldı

Muş\'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması Başlatıldı
09.07.2025 13:42  Güncelleme: 13:47
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Bulanık Kaymakamlığı, traktörlerin kara yollarında görünür olmaması nedeniyle yaşanan kazaları önlemek amacıyla reflektör takma programı düzenledi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, reflektörlerin trafikte görünürlüğü artırarak hayat kurtarabileceğini belirtti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, traktörlerin kara yollarında görünür olmaması nedeniyle can kayıplarına ve üzücü kazalara tanık olduklarını belirterek, "Basit ama etkili bir çözüm olan reflektör, trafikte sizin görünürlüğünüzü artırarak hayat kurtaracak" dedi.

Bulanık Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen programda traktör sürücülerine reflektör takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. "Reflektör Tak, Bir Işık Ol, Görünür Ol" ve "Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gerekir" sloganlarıyla düzenlenen programda Yoncalı Belediyesi tarafından temin edilen 400 reflektör, traktör römorklarına monte edildi. Reflektörlerin takılmasının ardından jandarma ve polis ekipleri, traktör sürücülerine trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatarak trafik eğitimi verdi.

Programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, tarım ve hayvancılığın ilçenin can damarı olduğunu belirterek, "İnşallah birkaç gün içinde hasat zamanı başlayacak. Tarlalarımız bereketli olsun, alın terinizin karşılığını fazlasıyla alın. Ne yazık ki son yıllarda traktörlerimizin kara yollarında görünür olmaması nedeniyle can kayıplarına ve üzücü kazalara tanık olduk. Bunlar yürek yakan kayıplar. Bu etkinliği tam da bu yüzden Yoncalı beldemizde başlattık. Basit ama etkili bir çözüm olan reflektör, trafikte sizin görünürlüğünüzü artırarak hayat kurtaracak. Buradaki çiftçilerimiz ve Yoncalı'daki çiftçilerimiz bu konuda öncü olacak. Belediyemizin temin ettiği 400 reflektör bugün traktörlerimize takıldı. Tüm kurumlarımızla birlikte el ele vererek sizin için, sizin güvenliğiniz için çalışıyoruz" dedi.

Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya ise "Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Sizin emeğiniz olmasa sofralarımız bereketlenmez. Ama maalesef her yıl, özellikle gece saatlerinde ya da görüşün az olduğu zamanlarda, traktörlerin yeterince fark edilmemesi sonucu kazalar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için bu projeye gönülden destek verdik. Belediye olarak 400 reflektörü temin ettik ve hepsini standartlara uygun şekilde traktörlerinize takıyoruz. Bu basit önlem hem sizin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını koruyacak. Bundan sonra da çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, trafik, Tarım, Son Dakika

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