Muş\'ta Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Muş'ta yerli üreticilerden satın alınan 8 kamyon karpuz, kentteki 8 mahallede vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Muş'ta yerli üreticilerden satın alınan karpuzlar, kent merkezindeki 8 mahallede vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Çalışmaya hayırsever iş adamı Ömer Bala ile Xiyan Aşireti Derneği ve Dayanışma Platformu Başkanı Av. Mir Sedrettin Karahan öncülük etti. Hayırseverlerin desteğiyle Muşlu üreticilerden satın alınan 8 kamyon karpuz, mahallelerde vatandaşlara dağıtıldı. Çalışmayla hem yerli üreticiye destek olunması hem de vatandaşların Muş karpuzuna ücretsiz ulaşması sağlandı. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ekrem Yadigar Turhan, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muş karpuzumuz Türkiye genelinde meşhur bir karpuz. Hasat dönemi de başladı. Hayırsever bir vatandaşımız, her mahalleye birer kamyon olmak üzere karpuzları hayır olarak dağıtmaya başladı. Bu hayırlara da bizler vesile olduk. Allah, verenlerden de yiyenlerden de razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.