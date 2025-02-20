Muş'ta Yaralı Vatandaş Kurtarıldı

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Muş'ta yaralı vatandaş ekiplerce kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle düşerek yaralanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Varto ilçesine bağlı Görgü köyünde düşerek yaralanan Yıldız Akgül için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine il özel idaresi ekipleri devreye girdi. Kardan kapanan yolu ulaşıma açan ekipler, ambulansın yaralı vatandaşa ulaşılmasını sağladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Akgül, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.