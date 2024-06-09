Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

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YKS'nin ikinci oturumu başladı

MUŞ - Muş'ta YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinin dün yapılmasının ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri bugün saat 10.15'te başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da binlerce öğrenci YKS maratonunda ter dökerken, aileler ise sınav merkezleri önünde bekleyişlerini sürdürdü. Muş'ta 7 bin 449 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testleri sınavında adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Öğrencisini sınav merkezine getiren velilerden Nuri Özdemir, bir yıl boyunca öğrencilerin bugün için çalıştıklarını ifade ederek, "Bir yıl boyunca bugüne hazırlandık. Çocuklarla beraber aynı maratonu biz de yaşadık. Beraber koşturduk. Öğrencilerimize başarılı olmaları için destek sağladık. İnşallah şimdi, verdiğimiz emeğin karşılığını iyi bir şekilde almayı düşünüyoruz. Bütün çocukların emeklerinin boşa gitmemesi ve başarı elde etmeleri için dua ediyoruz. Tüm çocuklara başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah" dedi.

Sınava giren öğrencilerden Ceren Demir ise "Bir yıldır çalışıyoruz, inşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Ben bu sene staj öğrencisiydim çok zaman ayırma fırsatım olmadı. Önümüzdeki yıl daha iyi hazırlanacağım. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.