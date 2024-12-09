Muş\'ta Yöresel Oyunlarla Teknoloji Bağımlılığına Mücadele

Yerel

Muş'ta "Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları" projesi kapsamında mahalle etkinlikleri yapıldı.

Teknoloji bağımlılığına karşı Kale Mahallesi'nde düzenlenen yöresel çocuk oyunları projesinin mahalle etkinliklerine 200 çocuk katıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından düzenlen etkinlikte çocukların teknolojiye bağımlı hale gelmesini önlemek ve geleneksel oyunlarla sosyal etkileşimleri artırdı. Eski çocuk oyunlarının oynandığı, çeşitli hediye ve ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar yöresel oyunların tadını çıkardı.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede çocukların fiziksel aktivitelerle doğayla ve sosyal çevreyle etkileşim kurmasının önemine dikkat çeken Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, "Teknolojik cihazların çocuklar tarafından aşırı ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek, zararlarını engellemek ve mevcut sorunları asgariye indirmek, bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yaşatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çocukların oyun alanı sıkıntısı çektiğini gözlemliyoruz. Bu giderek büyüyen bir sorun haline gelmiş durumda. Konuyla ilgili girişimlerimiz olacak. Yetkililerden bu probleme çare bulmalarını talep ediyoruz. Mahalle etkinliklerimiz Muş merkezdeki 6 mahallede devam edecek. Teknolojinin getireceği her türlü zararı engellemek, asgari seviyeye indirebilmek adına özellikle çocuklarımızı sanata, spora, doğaya, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek bugün ve gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor. Bu sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ