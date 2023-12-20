Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt\'teki kamu yatırımlarını denetledi

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde yapılan kamu yatırımlarını denetledi.

Malazgirt'e gelen Vali Çakır; Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirleri tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi önünde karşılandı. Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez ve yüklenici firma yetkililerinden yapımı tüm hızıyla devam eden Malazgirt Devlet Hastanesi hakkında bilgiler alan Vali Çakır, daha sonra inşaatları devam eden Malazgirt Gençlik Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama Okulunu gezdi. Yetkililerden bilgiler alan Vali Çakır, daha sonra ilçeden ayrıldı,

Malazgirt ziyaretinde Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti. - MUŞ