Muş Valisi Avni Çakır, Yoncalı Belde Belediyesini Ziyaret Etti

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Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı Belde Belediyesini ziyaret etti.

Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki Muş Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beldede Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Erentepe Belde Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz tarafından karşılandı. Daha sonra belediyeye geçen Vali Çakır, başkanlık makamında Yoncalı beldesinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.

Başkan Kaya, beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yapılması planlanan çalışmalar için de Vali Çakır'dan destek istedi. - MUŞ