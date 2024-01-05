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Muş Valisi: Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edilebilir - Son Dakika
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Muş Valisi: Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edilebilir

Muş Valisi Avni Çakır, kentte asayiş olaylarında bir önceki yıla oranla 2023 yılında yüzde 10 civarında azalma yaşandığını belirterek, Muş'u bu anlamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edebiliriz.

Muş Valisi: Muş, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde huzurun başkenti olarak ilan edilebilir
05.01.2024 - 17:36,  Güncelleme: 17:41
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Muş Valisi Avni Çakır, kentte asayiş olaylarında bir önceki yıla oranla 2023 yılında yüzde 10 civarında azalma yaşandığını belirterek, "Muş'u bu anlamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edebiliriz" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının da katıldığı "2023 Yılı Genel Asayiş, Güvenlik, Yapılan ve Yapılması Planlanan Yatırım ve Projeler" hakkında genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kentteki basın mensuplarıyla valilik toplantı salonunda bir araya gelen Çakır, afet ve savaştan dolayı çok acılar yaşandığını ve zorlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "6 Şubat depremleri tarihte görülmemiş en büyük olaylardan biri. Gazze'de yaşananlar tüm dünyayı üzüntüye boğdu. Emniyet ve asayiş yönünde hem bizler hem vatandaşımız ilimizdeki güven ve huzur ortamını güçlü bir şekilde hissediyor. Vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu da son derece bizi mutlu ediyor. Muş'u bu anlamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edebiliriz" dedi.

Muş'ta 2023 yılında 6 bin 418 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Çakır, "Muş'ta 6 bin 418 asayiş olayı meydana gelmiş. Bu rakam 2022 yılında meydana gelen 7 bin 107 olaya kıyasla asayiş olaylarında yüzde 10 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca meydana gelen 6 bin 418 olayın yüzde 95,40'ı aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 4 bin 868 şahıs yakalanmış, bunlardan 296'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde 318 TEM olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2022 yılında meydana gelen 361 olaya kıyasla TEM olaylarında yüzde 11,91 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca meydana gelen 318 olayın yüzde 94,96'sı aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 202 şahıs yakalanmış, bunlardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

2024 yerel seçiminde 389 okulda 822 sandıkta 4 bin 290 personelin görev alacağını vurgulayan Çakır, "28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muş genelinde 385 okulda 856 sandıkta 4 bin 130 personelle görev almış, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. 2024 yerel seçiminde 389 okulda 822 sandıkta 4 bin 290 personelle görev alınacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya Muş Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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