Muş Valisi'nden Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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Muş Valisi'nden Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Muş Valisi\'nden Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Muş Valisi Avni Çakır, yılbaşı gecesi güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

31.12.2024 21:53
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Muş Valisi Avni Çakır, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Muş Valisi Avni Çakır, kentte görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Mercimekkale Karakolu'nu ziyaret ederek, jandarma personeli ile bir araya gelen Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti. Karakol ziyareti ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Çakır, daha sonra polis uygulama noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Çakır, kahraman jandarma personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi. 24 saat esasına göre görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanları ziyaret etiklerini söyleyen Vali Çakır, "Muş Emniyet Müdürlüğümüze ait polis uygulama noktasında polis kardeşlerimizin yeni yıllını kutladık. Vatandaşın huzuru ve güveni noktasında gece gündüz demeden büyük bir uyumla ve özveriyle görev yapıyoruz. Bunun karşılığında çok güçlü bir şekilde alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteği de bizim en büyük itici gücümüz. Bu anlamda Allah'a çok şükür, hem vatandaşımız cenahından hem bizim kolluk personelimiz cenahından büyük uyum içerisinde keyifle, gururla görev yapıyoruz. Muş'un huzur beldesi olduğunu zaten biz ne kadar söylesek de vatandaşımızın bunu hissetmesi lazım. Sizler de şahit olduğu üzere şehrimiz hem gece hem gündüz, cıvıl cıvıl, güvenlikle alakalı en ufak bir zafiyeti bulunuyor" dedi.

Çakır, "Yılbaşında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisine geçirmesi noktasında hem emniyet hem jandarma bölgesinde tedbirlerimizi aldık. Polis bölgesinde yaklaşık 350, jandarma bölgesinde 600 personel, vatandaşların yeni yıllarını huzur içerisinde geçirmesi için sahada. Ekiplerimiz sabaha kadar görevlerinin başında. Vatandaşımızın huzuru için görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Valisi'nden Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika

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