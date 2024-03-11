Muş Varto'da Vatandaşlar İlk Teravih Namazını Kıldı - Son Dakika
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Muş Varto'da Vatandaşlar İlk Teravih Namazını Kıldı

Muş Varto\'da Vatandaşlar İlk Teravih Namazını Kıldı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar Hacı Kaya Özer Camii'ne akın ederek ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması için dualar etti. İlçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

11.03.2024 05:16  Güncelleme: 05:21
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Muş'un Varto ilçesinde ilk teravih namazını kılmak üzere vatandaşlar camilere akın etti.

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için Hacı Kaya Özer Camii'ne geldi. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması yönünde ellerini havaya açarak dualar ettiler. Teravih namazı öncesi günün anlamı ve önemine binaen vaiz veren ilçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu belirtti ve ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Müftü Arslan, "Bugün ilk teravih namazına ulaşmış bulunuyoruz. Güzel cemaatimizle birlikte eda ettik. Rabbim geceleri kıyam ile gündüzleri siyam ile yani geceleri etütle sahurla birlikte ve oruçlu bir şekilde orucu da bütün azalarımızla tutmak sureti ile Ramazan-ı Şerifimizi hayırlara vesile eylesin. Ben bu vesile ile başta güzel Varto'muzun ve bütün alemi İslam'ın, Filistin Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere bütün bölgelerde dua bekleyen fetih isteyen kardeşlerimizin duasına mahzar olmak amacıyla ve dualarımızın kabulü amacı ile Ramazan-ı Şerifin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Varto'da Vatandaşlar İlk Teravih Namazını Kıldı - Son Dakika

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