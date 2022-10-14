Muş yerel haberleri: Bulanık Kaymakamı Ocak, köy ve belde gezileri sürüyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sarıpınar Beldesi'ni ve Karaağıl köyünü ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Karaağıl köyü Karaağıl Jandarma Karakolunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sarıpınar Beldesine geçen Kaymakam Ocak, Belediye Başkanı Giyasettin Kaya'dan bilgi aldı. Beldede vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Ocak, vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini dinledi. Kaymakam Ocak, ziyaretlerinde yerleşim birimlerindeki cami, eğitim ve sağlık kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve yapılmakta olan yatırımlarda incelemelerde bulundu. Ayrıca, yardıma muhtaç vatandaşların tespiti ile yerleşim bölgesindeki diğer problemleri araştırıp, sorunları yerinde tespit ederek çözümü konusunda çalışmalar yürütüyor.

Kaymakam Ocak, JAK Bölük Komutanlığını ziyaret etti

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Jandarma Asayiş Komando Komutanı Üsteğmen Fatih Uğur Can, tarafından karşılanan Kaymakam Ocak, komandonun bölgedeki çalışmaları, işleyişi ve eksiklikleri hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ve Belediye olarak her türlü eksiklikleri giderme konusunda hazır olacaklarını belirtti. Ayrıca Komando Bölük Komutanlığı tarafından bahçede dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Ocak, Sosyal Hizmet merkezini ziyaret etti

Eşi Şeyma Ocak ile birlikte bulanık Sosyal Hizmet Merkezi'ni de ziyaret eden Kaymakam Ocak, kurum müdürü Mihran Yaman tarafından karşılandı. Kurumun idari işlemleri hakkında bilgi alan Kaymakam Ocak, personeller ile tanışarak kurumsal iş ve işlemler, personel düzeni, çalışma planları, vatandaşların talepleri ve bu taleplere istinaden yapılan işlemler, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerine dair brifing alarak, icra edilen ve icra edilmesi planlanan iş ve işlemleri titizlikle inceledi.

Belde ve köy ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili eşlik ettiler. - MUŞ