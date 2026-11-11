Musa Başar, Amanos Dağı\'nda bulduğu doğal domatesi \'gerçek hazine\' diyerek yedi

Musa Başar, Amanos Dağı'nda bulduğu doğal domatesi 'gerçek hazine' diyerek yediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Musa Başar, Hatay'daki Amanos Dağı eteğinde Gürlevik mevkiinde kendiliğinden yetişen domatesi buldu ve 'Bugün doğada gerçek hazineyi buldum' diyerek yedi. O anları arkadaşı kayda aldı; Başar'ın '1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim' sözleriyle görüntüler ilgi odağı oldu.
Hatay'da Amanos Dağı eteğinde bulduğu domatesin doğal yollarla yetiştiğini fark eden Musa Başar'ın "Bugün doğada gerçek hazineyi buldum" diyerek domatesi yediği anlar iştah kabartırken, görüntüler ilgi odağı oldu.
Amanos Dağı'nda gezintiye çıktığı esnada Gürlevik mevkiinde kendiliğinde yetişen domatesi afiyetle tüketmeye başlayan Musa Başar'ın arkadaşı o anları kayıt altına aldı. Domatesi yediği esnada anlatımıyla ağızları sulandıran Başar'ın görüntüsü ilgi odağı oldu. 'Bugün gerçek hazineyi buldum' diyerek domates yiyen Başar'ın çektiği görüntüler iştah kabarttı.
"1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim" diyen Musa Başar, "Ben doğada bugün gerçek hazineyi buldum. Dağın arkasında uçurumun kenarındayım. Kurban olduğum Mevlam, insanın rızkını veriyor bir yerlerden. Domates buldum. Rabbim verirse veriyor. Kilosu bin TL olsa yerim" dedi.
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