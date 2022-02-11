Başkan Bilal Saygılı, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Bilal Saygılı, gençlerle buluştu

11.02.2022 14:37
Başkan Bilal Saygılı, gençlerle buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, genç iş adamları, öğretmenler ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı, gençlerden gelen soruları cevaplandırdı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, genç iş adamları, öğretmenler ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı, gençlerden gelen soruları cevaplandırdı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, gençlerle buluştu. Özel bir okulun müdürü Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa; genç iş adamları, öğretmenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gençlik yıllarında görev aldığı İzmir Milli Gençlik Vakfı'nda yaşadığı hatıralara değinen Bilal Saygılı, 90'lı yıllarda çok güzel çalışmalar yaptıklarını ve birçok genç arkadaşa ulaştıklarını anlattı. Üniversite hayatı sonrasında iş hayatına atıldığını, rulman sektöründe faaliyet gösteren aile şirketi Saygılı Rulman'ın başına geçtiğini ifade eden Saygılı, ticari hayatı tecrübe edinerek öğrendiğini belirtti.

Başkan Bilal Saygılı konuşmasına şöyle devam etti:

"30 yıldır bu güzide ailenin bir üyesi olarak bugün başkanlık vazifesini icra ettiğim MÜSİAD'ımızın çatısı altında şehrimize, ülkemize, milletimize milli ve manevi değerlerimizi önemseyerek hizmet etmenin çabasındayız. Hiçbir dünyevi menfaat bizim davamızdan yukarıda değildir. Para ve makamlar birer araçtır. Her imkan bir imtihandır. Değerli arkadaşlar; milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak bugün hayatın her alanında güçlü ve başarılı şekilde bulunmamız gerekiyor. Birbirimize iyiliği emreden kötülükten sakındıran topluluklar olmalıyız. Her ne yapıyorsanız yapın, rızayı ilahiye uygun olarak yapın, Allah'ın rızasını gözetin. Ticaretle uğraşan arkadaşlarıma özellikle haramlardan kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Müslüman kardeşlerinize suizanla değil hüsnü zanla yaklaşın. İşlerinizi geliştirerek bulunduğunuz alanda en sağlam, en güvenilir insanlar olmalısınız. Gözlerinizden her birinizin bir duruşu olduğunu görüyorum."

Bilal Saygılı, gençlerden gelen soruları da cevaplandırdı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Üniversite, Milli, İzmir, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bilal Saygılı, gençlerle buluştu - Son Dakika


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