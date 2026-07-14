MÜSİAD Gaziantep'ten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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MÜSİAD Gaziantep'ten 15 Temmuz Mesajı

MÜSİAD Gaziantep\'ten 15 Temmuz Mesajı
14.07.2026 18:38
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MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişiminin milletin iradesi ve cesaretiyle bertaraf edildiğini belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özdurdu, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdurdu, 15 Temmuz'un milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı. Açıklamasında, 15 Temmuz ruhunun birlik, beraberlik ve milli irade bilinciyle gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

"15 Temmuz, milletimizin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkışının adıdır"

Başkan Özdurdu yayımladığı mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna yazdığı kahramanlık destanını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin eşsiz cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız, vatanına ve geleceğine sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi mücadelesi vermiştir. Milletimiz, canı pahasına ortaya koyduğu kararlı duruşla, Türkiye'nin geleceğinin ancak milli iradeyle şekilleneceğini açıkça göstermiştir. Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin fedakarlıkları, güçlü ve büyük Türkiye hedefimize yürüyüşümüzde daima yolumuzu aydınlatacaktır. MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak, üretimin, yatırımın, ihracatın ve istihdamın ülkemizin kalkınmasının temel unsurları olduğuna inanıyor, güçlü ekonominin güçlü Türkiye'nin en önemli teminatlarından biri olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz ruhunun ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına katkı sunmaya, iş dünyamızla birlikte üretmeye ve değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk; 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, demokrasimize, hukuk devletine ve milli iradeye sahip çıkmak, gelecek nesillere bu kutlu mücadeleyi doğru şekilde aktarmaktır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç, ülkemizin huzurunu, istikrarını ve geleceğini hedef alamayacaktır. Bu vesileyle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah'tan milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD Gaziantep'ten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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