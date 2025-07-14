MÜSİAD Hakkari İl Başkanı Öveç: \'Yeni Dönemin En Büyük Mimarları Anneler\'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hakkari İl Başkanı Adnan Öveç, yaşadıkları tüm acılara rağmen yeni dönemin en büyük mimarlarının anneler olduğunu söyledi.

Güvenlik korucusu olan babası 1997 yılında şehit düşen Adnan Öveç, sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barışa yönelik tutumunu samimi ve kapsayıcı bulduğunu belirten Öveç, "Silahların bırakılması çok önceden olması gereken bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın bugün sergilediği kardeşçe duruş çok yerindeydi. Devletin tüm vatandaşları kucaklayan bu samimi yaklaşımı her kesim tarafından görülmeli" dedi.

Yeni dönemin en büyük mimarlarının anneler olduğunu ifade eden Öveç, "Annelik kutsaldır. Annelik ne siyasi bir kimliktir ne de ideolojik. Bir annenin gözyaşının rengi olmaz. O gözyaşı yere düşüyorsa, kimin annesi olduğuna bakmadan hepimiz sahip çıkmalıyız. Çünkü bu sürecin en büyük mimarı annelerdir" ifadelerini kullandı.

Kürt kimliğini açık yüreklilikle ifade ettiğini dile getiren Öveç, devletin kendisini hiçbir zaman ötekileştirmediğini belirterek, "Ben bir Kürdüm. Ama devlet hiçbir zaman beni dışlamadı. Her zaman sahiplendi. Babası kaybetmiş bir çocuk olarak devlet bana babalık yaptı, okumamı sağladı, beni büyüttü. Biz 780 bin kilometrekarelik bu ülkede hep birlikte eşitçe yaşamak istiyoruz. Herkesin kendini ifade edebileceği bir ülkeyi birlikte kurabiliriz" diye konuştu. - HAKKARİ