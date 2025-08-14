MÜSİAD Heyeti, Malatya\'nın Ulaşım ve Sağlık Altyapısını Geliştirmek İçin Bakanları Ziyaret Etti

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genel Başkan Burhan Özdemir ve genel başkan yardımcıları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları ve MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin'den oluşan heyet, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, Malatya'nın ulaştırma ve sağlık altyapısına yönelik önemli projeler konuşuldu.

Bakan Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmede, Malatya'nın ulaştırma ve altyapı alanındaki öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Görüşmede 6 Şubat depreminde zarar gören Malatya - Narlı tren hattının onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak Eylül ayında yeniden hizmete alınması, artan araç sayısına çözüm amacıyla çevre yolu kapasitesinin artırılması, kentin 2. Viyadük projesinin onaylanması, Battalgazi Belediyesi Yıldıztepe Alanı park projesi gibi konular bakanlığa iletildi. MÜSİAD heyeti, Malatya'nın ulaşım ve sosyal altyapısını güçlendirecek bu projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı. Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya'ya gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı ziyareti

Heyet, ardından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'nın sağlık alanındaki öncelikli taleplerini görüştü. Ziyarette, kente şehir hastanesi kazandırılması talebi, 6 Şubat depremi sonrası konut yapımı devam eden İkizce bölgesine devlet hastanesi yapılması talebi Bakan'a iletildi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, bu projelerin Malatya'nın sağlık altyapısını güçlendireceğini ifade ederek, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti ve nazik ev sahipliği için Bakan Memişoğlu'na teşekkürlerini sundu. - MALATYA