MÜSİAD İzmir, Marble Fuarı\'nda Cemar Mermer\'i Ziyaret Etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve yönetimi, bu yıl 30. kez düzenlenen Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın ikinci gününde Cemar Mermer ve Traverten'in standını ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 30. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dün gün geniş bir katılımla resmi açılışı yapılan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'ndaki Cemar Mermer ve Traverten standında, fuara katılan protokol üyeleri ve sektör temsilcilerine traverten ve mermerlerin çeşitleri anlatılıyor.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve yönetimi ise, fuarın ikinci gününde fuarda çeşitli incelemeler yaparak Cemar Mermer ve Traverten'in standını ziyaret etti. Burada firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın ile bir süre sohbet eden İzmir Şube Başkanı Temur ve yönetimi, firma yetkililerinden üretim ve ihracat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sektörün en büyük küresel buluşması olan Marble İzmir'e bir kez daha katılmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, dünyanın dört bir yanından katılacak olan ziyaretçiler sayesinde firmaların ticaret hacimlerinin artacağını söyledi. Her geçen yıl gelişen teknolojiye ayak uydurulan yeni tasarımlar ile Kula'nın adını da dünyaya duyurmaya devam ettiklerini söyledi. - MANİSA