MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, KARDEMİR\'i ziyaret etti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve beraberindeki heyet KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i Ankara'da bulunan ofisinde ziyaret etti.

Ünal, MÜSİAD'ın çalışmaları hakkında Başkan Demir'e bilgi verirken, üyelerin de taleplerinden bahsederken, Karabük sanayisinin gelişimi ve katma değerli yüksek ürün üretimi noktasında yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KARDEMİR ile yapılabilecek projeler ile bölge ekonomisinin gelişimi ve kalkınması için ortak hedeflerin belirlenmesi gibi konuların da görüşüldüğü ziyarette, Başkan Demir'e MÜSİAD heyeti tarafından plaket takdimi yapıldı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, heyete teşekkür etti. - KARABÜK