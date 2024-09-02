MÜSİAD Muğla Şubesi Geleneksel Piknik Buluşmasını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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MÜSİAD Muğla Şubesi Geleneksel Piknik Buluşmasını Gerçekleştirdi

MÜSİAD Muğla Şubesi Geleneksel Piknik Buluşmasını Gerçekleştirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şubesi üye ve aileleri her yıl Ağustos ayının son Pazar günü geleneksel hale getirdikleri piknik buluşması ile bir araya geldiler. Buluşmada birçok etkinlik ve yarışma düzenlendi.

02.09.2024 14:20
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şubesi üye ve aileleri her yıl Ağustos ayının son Pazar günü geleneksel hale getirdikleri piknik buluşması ile bir araya geldiler.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şubesi üye ve aileleri bu sene dördüncüsü düzenlenen geleneksel piknik programı ile Ula'da bulunan bir mekanda bir araya geldiler. Kahvaltı programı ile başlayan buluşmada, birçok etkinlik, aktivite ve yarışlar ile gün boyu devam etti.

Özellikle çocuklar için eğlenceli geçen günde resim yarışması ile küçükler hünerlerini sergilerken, ata binerek cesaretlerini, halat çekme, ok atma, sandalye kapmaca gibi yarışmalar ile kabiliyetlerini sergileyerek eğlenceli ve güzel bir gün geçirdiler. Büyükler için sohbet ve hasbihal tadında geçen bu yılki buluşmaya yoğun bir katılım oldu.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, "Her yıl Ağustos ayının son haftası geleneksel hale getirdiğimiz piknik buluşmamızı yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Her yıl değişik bir mekanda MÜSİAD Muğla Şubesi ailesi olarak ailelerimizin ve çocuklarımızın bir araya gelerek tanışıp hasbihal etmesinin sağlarken, bizler de iş hayatından bir nebze uzaklaşıp sohbet etme imkanı buluyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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