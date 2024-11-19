Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı

Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı

Muş'ta bir evin musluğundan su yerine lekeli semender çıktı, vatandaş koruma altına aldı.

19.11.2024 17:03
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Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde bir vatandaşın evinin musluğundan su yerine koruma altında bulunan lekeli semender çıktı.

Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde evinin musluğunu açan Sadettin Sürme isimli vatandaş, musluğundan su yerine nesli tükenmekte olan sarı benekli semender çıktığını gördü. Evinde elini yıkamak için musluğu açan Sadettin Sürme, musluktan çıkan suyun yanında sarı benekli bir semender fark etti. İlk defa gördüğü bu hayvan karşısında hayrete dönen Sürme, semenderin zarar görmemesi için onu dikkatlice başka bir yere taşıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu canlıyı gece boyunca güvende tutmak amacıyla bir kavanoza koyan Sürme, bahçesinden topladığı solucanlarla hayvanı besledi. Nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim eden Sadettin Sürme, "İki üç günde bir suyumuz kesildiği için dağdan gelen kaynak suyunu açtık. Musluğu açtığımda suyla beraber bu canlının çıktığını gördüm. Araştırdık nesli tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Hemen internetten beslenme şekillerine baktık sonra bahçemden solucan getirdim besledim. Şu ana kadar canlı tutmaya çalıştım. Doğa koruma ekiplerine teslim edelim dedim. Nesli tükenmek üzere, başına bir şey gelmesin diye. Gece boyunca ölmesin diye bir kavanoza biraz su doldurduk içerisine solucan bıraktım fakat solucanları da yemedi. Sanırım birkaç gündür muslukta takılı kalmıştı çok şükür musluktan canlı olarak çıktı" dedi.

Musluktan su yerine semender çıktığını belirten Yusuf Sürme, "Suyumuz kesikti. Banyodaki musluktan hava sesi geliyor sanmıştık ya da taş olabilir diye bir baktık içerisinde küçük bir canlı var. Başta ne olduğunu anlayamadık, kertenkeleye benziyordu. Daha sonra babam ile birlikte kuyruğundan tutup çıkardık. Çıkardığımızda farklı bir şeye benziyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemedik. Bizde araştırdık. Araştırdığımızda nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu gördük. Öğrenince ne yapacağımızı düşündük. Doğaya bıraksak zarar görebilir diye bırakmadık. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne emanet ettik" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı - Son Dakika

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