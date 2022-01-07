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Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı - Son Dakika

Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı

07.01.2022 20:00

Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldıBALIKESİR Balıkesirli gençlerin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi'nin 5'inci dönemi Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Başarı Bedel İster" konulu söyleşisi ile yeniden başladı.

Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı

BALIKESİR Balıkesirli gençlerin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi'nin 5'inci dönemi Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Başarı Bedel İster" konulu söyleşisi ile yeniden başladı.

Gençlik Meclisi'nin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi'nin 5'inci döneminin ilk ders zili çaldı. Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Başarı Bedel İster" konulu söyleşisi ile başlayan ilk dersin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül, "Bizler bundan yaklaşık 6 yıl önce güzel bir yolculuğa çıktık. Bu milletin medeniyet hikayelerini yeniden ihya etmek için Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir gençleri olarak Müspet Değerler Mektebi programlarımızla değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik. Onlarca hocamızı binlerce gencimizle Balıkesir'de buluşturduk. Bunun neticesinde; çalışmalarımızda bizlere en büyük desteği sağlayarak yolumuza ışık tutan, güveniyle gençlerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir ödül aldı. Bugün yine ve yeniden tatlı bir heyecanla bu hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak hazırladığımız ödüllü projemiz Müspet Değerler Mektebi, Sayın Nurullah Genç hocamızla 5'inci dönemine başlıyor, hoş geldiniz" açıklamasında bulundu.

"Başarıya giden yolda bedel ödemek gerekiyor"

Programa katılanlarla başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Nurullah Genç, insanların kendi öz tarihini ve kültürünü tanıması gerektiğinin altını çizerek başarıya giden yolda bedel ödemek gerektiğini vurguladı. Hikayeleri olmayanların başka hikayelerin birer figüranı haline geldiğini söyleyen Genç, "Bizim medeniyetimizin hikayesi, destanı, tarihi hepimiz tarafından en iyi ve en doğru şekilde öğrenilmelidir. Başarının yolu önce buradan geçiyor. Bizim vazifemiz budur. Gücümüz yettiği sürece medeniyetimize ait müspet değerleri öğrenip öğretmemiz lazım. O yüzden çalışmamız ve başarılı olmamız lazım. Başarılı olmak için ise bir meseleyi en iyi ve en yüksek alternatiflerle düşünüp karar verip sonra yapma iradesini ortaya koymamız lazım. Çünkü başarı, sıradanlığın işi değildir" dedi. Prof. Dr. Genç, programda emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne de teşekkür etti.

Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı
Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı
Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı

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Nurullah Genç, Kent Konseyi, Balıkesir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müspet Değerler Mektebi'nin ders zili çaldı - Son Dakika


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