Muşspor Bornova FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Muşspor Bornova FK Maçına Hazırlanıyor

Muşspor, Bornova FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor, hedef 2. Lig'e yükselmek.

01.11.2024 20:03
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- Muşspor galibiyete odaklandı

MUŞ - Muşspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında Bornova FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçla yoluna emin adımlarla ilerleyen Muşspor, bu hafta sonu oynayacağı Bornova FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

7. haftada Yavuz İncedal'ın ayrılmasıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde 1 kupa ve 1 lig maçına çıkan Muşspor, bu karşılaşmalardan 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Hopa Spor maçı öncesinde anlaşma sağladıklarını hatırlatan Teknik Direktör Çardak, "Bir gün önceden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Takımımız bu maçta gerçekten çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Taktiksel anlayışımızı ilk yarıda sahada etkili bir şekilde yansıttılar. Maçın ikinci yarısında duran toptan yediğimiz bir gol sonrası maalesef reaksiyonumuz bozuldu ve üretkenlik anlamında zorluklar yaşadık, bu yüzden maçtan mağlup ayrıldık. Hafta içinde bu eksikleri giderme fırsatı bulduk ve kupa maçına yönelik çalışmalarda, oyun düzenimizin devamını sağlamak için bazı noktaların altını çizdik. Özellikle ilk 65 dakikada tamamen istediğimiz oyun planına sadık kaldık ve mükemmele yakın bir seviyede oynadık. Takımımız, beklentilerimin çok üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle ilk yarının sonuna doğru rakibin ön alanda baskı yapmasıyla birlikte geçiş oyunlarında 3-4 net pozisyon yakaladık. Bu noktada önemli olan, bu fırsatları değerlendirip skoru lehimize çevirebilmek" dedi.

"2. Lig'e yükselmek istiyoruz"

Takımın moral-motivasyon açısından şehir için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Çardak, "Şehrimizin yeniden moral bulması, taraftarımızın keyifle izlediği, mutluluk duyduğu bir takım oluşturmak bizim hedeflerimizden biri. Bu amaçla, Muş halkının izlerken keyif aldığı, oyuncularımızın her hareketinden mutluluk duyduğu bir oyun felsefesini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Muş Spor'un hedefleri ortada; geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı bu yıl daha da ileriye taşıyıp 2. Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Oyuncularımızın tepkileri, katılımları gerçekten çok yüksek. Kupa maçının ardından yorgunlukları olan oyuncularımızı dinlendirerek hazırlıklarımızı sürdürdük. Rakibimizin analizlerini yaparak güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularımızla paylaştık ve güzel bir ortam oluşturduk. İnşallah İnegöl maçında gösterdiğimiz performansın üzerine çıkarak, oyun kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Hafta sonu sahadan güzel bir galibiyetle ayrılıp bu mutluluğu Muş halkına ve camiamıza hediye etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu seneki hedefimiz şampiyon olmak"

Muşspor'un şampiyonluk yarışında olması bu yılki hedeflerini daha da yükselttiğini ifade eden Sportif Direktör Selami Yatçı, "Bu seneki hedefimiz şampiyon olmak. Ziraat Türkiye Kupasında da gidebildiğimiz kadar gitmek. 3. turdan 4. tura yükseldik. Gruplara kadar gidebilirsek bizim için büyük başarı olur. Bulunduğumuz ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Çok kaliteli kadromuz var. Karakterli futbolcularımız var. Bunları git gide sahaya yansıtıyoruz. Hep hedefimizin içinde olacağız. Birkaç maçımız kötü geçti, beraberlikle sonuçlandı. Şimdi önümüzdeki Bornova maçında 3 puanı alıp çıkışa geçmek istiyoruz" şeklindi konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muşspor Bornova FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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