Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası Başladı

17.07.2026 18:05  Güncelleme: 19:23
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Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, açılış seremonisiyle başladı. 76 takım ve 304 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın anısını yaşatmak amacıyla organize edilen turnuvada, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sporcular mücadele edecek.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Mustafa Berkay Akbaş'ın babası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, turnuvanın her geçen yıl büyüyerek uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Akbaş, bugünün Berkay'ın 29'uncu yaş gününü olduğunu belirterek, "Maalesef hain terör saldırısında henüz öğrenciyken onu kaybettik. Biz ailesi ve sevenleri olarak Berkay'ın adının acıyla değil, umutla, sporla, dostlukla ve gençlerin başarılarıyla anılmasını istedik. Bugün burada sadece bir basketbol turnuvasını değil, dostluğu, kardeşliği, centilmenliği ve ortak değerleri büyüten bir geleneği konuşuyoruz" dedi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da organizasyonun en önemli yönünün kurumların ortak hedef doğrultusunda uzun yıllardır birlikte hareket etmesi olduğunu vurgulayarak, Mustafa Berkay Akbaş'ın adını yaşatan turnuvanın uluslararası düzeye ulaşmasının takdire değer olduğunu ifade etti.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığına işaret ederek, "Bu turnuva kardeşliğin, birlikteliğin, dayanışmanın ve centilmenliğin bir yansımasıdır. Kadınlarda 42, erkeklerde 34 olmak üzere toplam 76 takım ve 304 sporcu üç gün boyunca 112 karşılaşmada mücadele edecek" diye konuştu.

Turnuvanın ilk gününde iki sahada çeşitli kategorilerde müsabalar yapıldı, etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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