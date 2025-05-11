Mustafa Bozbey: Dağ Yöresi İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresi insanının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını, derneğin de olumsuzluklar karşısında dik durmasını ve ses çıkarmasını istedi.

Bursa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yapıldı. Yaklaşık 20 bin üyesi bulanan DAĞDER'in genel kurulunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Dernek, 40 yıl önce dağ yöresinin sorunlarına çözüm üretmek ve siyasilere ulaştırabilmek amacıyla kuruldu. Buna rağmen dağ yöresi nüfusunun kente kaydı. Sorunları ise dağ gibi yukarı çıktı. DAĞDER, Bursa'nın geneline baktığımızda 450 bin civarında bir nüfusa sahip. Dağ yöresi insanının bu derneğe sahip çıkması gerekir. Dağ yöresinde yapılacak çok iş var. En önemlisi, dağ yöresinin tüm sorunlarını katılımcı bir anlayışla konuşarak çözüm yolları geliştirmeliyiz. Dağ yöresinin geleceği için DAĞDER'in de fonksiyonunu etkin bir şekilde ortaya koyması lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılda dağ yöresinde birçok hizmet yaptık. Fide dağıtımından çiftçiye desteğe, siyez buğdayının alım garantisinden süt desteğine kadar birçok hizmeti bir yılda yaptık. Bizim dağ yöresine bakış açımız çok farklıdır" dedi.

Belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dağı güçlendirmek ve dağın sorunlarını en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, bunu yapacak güçlerinin de olduğunu ifade etti. Dağ yöresi insanının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını isteyen Başkan Bozbey, DAĞDER'in olumsuzluklar karşısında da dik durması gerektiğini dile getirdi. Başkan Bozbey, "Dağ yöresinde yapılan gençlik merkezi, Büyükşehir'den alınarak Bakanlığa verildi. O yörede yapılan her şeyin yerelde kalması lazım. Suların kirlenmesi, kaçak yapılar gibi konularda DAĞDER'in 'dur' demesi lazım. Olumlu konularda olduğu gibi olumsuz konularda da derneğin sesi çıkmalı. 8 adaya da başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, tüm adayların kol kola girerek kazanana destek vermesi lazım. Toyunuz hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA