Mustafa Bozbey: İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz - Son Dakika
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Mustafa Bozbey: İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.

29.03.2024 16:40  Güncelleme: 17:05
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Mustafa Bozbey: " İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istiyoruz. İnegöl- Kestel arasında da banliyö treninin işliyor olması gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada İnegöl'ün sorunlarına değinen Bozbey, "Mobilya sanayisi önemli. 2019'da da söyledim ama o günden bugüne hiçbir değişiklik olmadı. Nitelikli ve İnegöl'e yaraşır bir fuar alanı ihtiyaç var. Uluslararası rekabet üst düzeyde. Mobilyacı esnafımızın bu konuda büyük emeği ve çabası var. Uluslararası ilişkiler kurarak burada gençlerin yetişmesini sağlamamız gerekiyor. Bu konuda da projemiz var. Bugüne kadar bu konuda adım atan bireysel bazı fabrikalar oldu ama bunu bütünsel düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

"Kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğiz"

"Gençlerin dizayn ve tasarım konusunda daha ön plana çıkacak bilgi birikimine sahip olması gerekiyor" diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Bozbey, "Bu sayede de çok daha farklı ürünlerin ortaya çıkması söz konusu olacak ve daha fazla ihracat yapacağız. Daha fazla ihracat demek bu ülkeye daha fazla döviz girmesi demektir. Birçok gencin de daha fazla kazanması demektir. Bunları yapmak zorundayız. Onun için sizlerden ricam tanıdıklarınıza, iş insanlarına, dostlarınıza bizi anlatın. Bizim niyetimiz kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmek. Nilüfer'de bunu nasıl başardıysak hiç merak etmeyin İnegöl'de de başaracağız. Ali başkan ile birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sanayi ile merkezi arasında raylı sistem

İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanıştıracaklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "İnegöl-Kestel arasında da banliyö treninin işliyor olması gerekiyor. BursaRay'a binecek Kestel'e gelecek, Kestel'den İnegöl'e gelecek. Bunun gibi projeler ile İnegöl daha fazla gelişecek. İnegöl insanı daha fazla ve ucuza hareket etme kabiliyeti olacak ve Görükle'ye kadar kesintisiz ulaşımı da sağlamış olacağız. Projelerimiz hazır. İnegöllülerden destek bekliyoruz. Sizlerden isteğimiz bu değişimi yapalım. Bu değişim İnegöl'den başlasın. Bursa'yı sarsın istiyorum. Bursa 4 milyon nüfusa yaklaşmış ama üretim kabiliyeti ve önemli gelirlere sahip bir kent. Yeter ki siz çalmayın çırpmayın. Çünkü çocuklar için yapılan her proje, her hizmet büyükler için de geçerlidir. Çocuklar bizim geleceğimizi oluşturuyor. Onların iyi yetişmesi, nitelikli mahallelerde oturması, sosyal, kültürel ve spor alanları olan yerlerde yetişmesi bizi en büyük arzumuz ve isteğimiz" diye konuştu.

Mustafa Bozbey: İnegöl\'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Bozbey: İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz - Son Dakika

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