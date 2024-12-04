Mustafa Bozbey, Mudanya'ya Yapılacak Yatırımları Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mustafa Bozbey, Mudanya'ya Yapılacak Yatırımları Açıkladı

Geniş Video İzle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya'ya yapılacak yatırımları ve ulaşım projelerini açıkladı. Otopark sorununu meydan projesi ile çözmeyi hedeflediklerini, alternatif yol ve deniz ulaşımı projelerini duyurdu. Ayrıca, sorunların çözülmesi durumunda metrobüs hattının başlayacağını müjdeledi.

04.12.2024 16:50  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozbey, Mudanya'ya yapılacak yatırımları açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey:

"Sorun çözülür çözülmez metrobüs hattına başlanacak"

"Mudanya'ya girmeden Trilye'ye geçecek yol planlanıyor"

BURSA - 'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde makamını Mudanya'ya taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Mudanya ya yapılacak yatırımları sıraladı. Kentin ulaşım ve otopark sorununun elzem olduğunu vurgulayan Bozbey, çözümlerinin hazır olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' projesi çerçevesinde ofisini Mudanya'ya taşıdı. Vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek maksadıyla vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, program öncesi Mudanya'ya yapılacak yatırımları açıkladı.

Otopark sorunu meydan projesiyle çözülecek

Kentin sorunlarını bildiğini ve çözümlerinin hazır olduğunu kaydeden Bozbey, "Mudanya ile ilgili hem Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın hem de muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projeler var. Burada trafiğin yoğun olduğunu biliyoruz, hafta sonu özellikle inanılmaz bir trafik var. Üstelik otopark ile ilgili sorunlar var. Bu konu ile ilgili bir meydan projesi çalışması olduğunu ve ilçe belediyesinin de hazırlık yaptığını söyleyebilirim. Daha önce büyükşehir olarak da bizim bu konuda bir projemiz vardı. Bunları beraber bir araya getirip burada bir meydan planlaması ile birlikte otopark sorununu da çözmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Mudanya'ya girmeden Trilye'ye geçilecek yol planlandı

Alternatif yolun Mudanya'da şehir içi trafiği rahatlatacağını söyleyen Bozbey, "Alternatif yol planlıyoruz. Mudanya'ya girmeden Trilye'ye geçecek bu yol Mudanya trafiğini rahatlatacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimize olan ulaşımlarla ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çözümlerimiz var. Körfez içerisinde deniz ulaşımı ile ilgili bu yıl önemli bir adım atmıştık. Şimdi ise kendi araçlarımızı önümüzdeki yıldan itibaren devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızı deniz ulaşımı sağlayarak ulaştırmanın projesini hazırladık. Bu konuda araç satın alma girişimlerimiz son aşamaya geldi. Önümüzdeki yıla kadar tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yıl araçlarımız çalışır vaziyette olacak" diye konuştu.

Sorun çözüldüğü taktirde metrobüs hattına başlanacak

Metrobüs projesi ile ilgili ciddi yol kat edildiğini ve kısa süre içerisinde projeye başlanacağını müjdeleyen Bozbey, "Metrobüs planlamasını yapmıştık. Konu ile ilgili daire başkanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Karayolları ve yol güzergahları ile ilgili görüşmelerimizi belirli bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki yıl imalatlara başlayacağız ve Mudanya'ya ulaşımı daha da kolaylaştırmış olacağız. Çünkü bu hat önemli bir hat. Bir tek bir bölgede teknik bir sorun olduğu kanaati oluşuyor. O sorunu da arkadaşlarımız çözme aşamasında belirli bir noktaya getirdiler. Bunu çözdüğümüz taktirde bir an önce metrobüs hattına başlayıp toplu ulaşımı Mudanya'ya sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Mudanya, Ulaşım, trafik, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Bozbey, Mudanya'ya Yapılacak Yatırımları Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey, Mudanya'ya Yapılacak Yatırımları Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.