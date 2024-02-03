Mustafa Bozbey saha çalışmalarında hız kesmiyor
Pazarda karşılaştığı yaşlı kadın Mustafa Bozbey'e şiir okudu
BURSA - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'yı karış karış gezerek seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile Zümrütevler ve Teferrüç mahallelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Zümrütevler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Çamkerten'i ziyaret eden Bozbey, mahalle hakkında bilgi aldı. Bursa'nın tüm ilçelerinin sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, seçim sonrası öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak hizmetlerin adil ve eşit şekilde yapılacağını dile getirdi.
Bozbey ve ekibi ardından esnaf, kıraathane ve Teferrüç Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarcı esnafının sorunları dinleyen Bozbey'e alışverişe gelen halkın ilgisi de yüksekti. Yaşlı bir teyzenin şiir okuması tüm ekip tarafından alkışla karşılandı. Çocukların halı saha talebini de dinleyen Bozbey, spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarının sayısını arttıracaklarını, olmayan bölgelere de yapacaklarının sözünü verdi. Mustafa Bozbey, pazarda lokma dağıtımı gerçekleştirdikten sonra programı sona erdi.
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