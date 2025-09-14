Mustafa Şahin'in Kırtasiye Desteği - Son Dakika
Mustafa Şahin'in Kırtasiye Desteği

14.09.2025 10:44
Polis memuru Şahin, köy okullarındaki çocuklara kırtasiye malzemesi ulaştırarak eğitim destekliyor.

Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, "Askıda Kırtasiye Projesi" kapsamında 81 ildeki çocuklara kırtasiye malzemesi ulaştırarak büyük takdir toplamıştı. Projenin ardından sosyal medya üzerinden köylerde okuyan birçok çocuğun kırtasiye talebiyle kendisine ulaştığını belirten Şahin, bu çağrılara kayıtsız kalmadı.

Köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemeleri gönderen Şahin, öğrencilerin sevinç dolu mesajlarıyla karşılaştı. Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendisi için en büyük ödül olduğunu dile getiren Şahin, "Ülkemizin her bir yanında okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Elimden geldiğince onların gülüşlerine ortak olmak için gayret ediyorum. Bu vesileyle bize destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin, sadece kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmayarak, çocukların eğitim süreçlerine de destek olmayı hedefliyor. Projenin her yıl düzenli olarak devam edeceğini ifade eden Şahin, "Okullar açıldığında ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, onların yüzlerinde küçük bir mutluluk oluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren hayırseverlerin de önemine vurgu yapan Şahin, "Bu tür projeler, toplumun dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha fazla çocuğun yüzünü güldürebiliriz" diye konuştu.

Veliler de projeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Veliler, "Polis memuru Şahin'in bu hassasiyeti bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın eğitimine yaptığı katkı sadece kırtasiye ile sınırlı değil, aynı zamanda onlara moral ve motivasyon sağlıyor" dedi.

Şahin'in bu çalışmaları, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırırken, toplumsal farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Bu sayede çocuklar, eğitimlerine eksiksiz bir şekilde devam edebiliyor ve geleceğe güvenle bakabiliyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

